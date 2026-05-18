КВН, классическая музыка и ностальгия по СССР: бесплатные события в Калининграде, которые помогут развеяться

Рассказываем о мероприятиях, запланированных с понедельника по пятницу.

Источник: Клопс.ru

На этой неделе калинининградцев и гостей города ждёт немало любопытных событий, которые можно посетить бесплатно. В афише — выступление команд КВН, лекции и концерты классической музыки. «Клопс» рассказывает, на какие мероприятия стоит обратить внимание.

Концерт учащихся музыкальной школы12+

Когда: среда, 20 мая, 14:00.

Где: Калининградская областная детская библиотека им. А. П. Гайдара (Бородинская, 13).

Студенты и преподаватели Калининградского областного музыкального колледжа им. С. В. Рахманинова представят концерт, в котором прозвучат сочинения разных эпох.

В программе:

Сонаты для флейты и фортепиано Комракова и Тактакишвили; Ариозо Мизгиря из оперы Римского-Корсакова «Снегурочка» и романс Чайковского «Средь шумного бала…»; Струнная музыка: «Ларго» Франческо Верачини, «Токката» Фрескобальди, концерт Баха для виолончели с оркестром, «Листок из альбома» Вагнера, «Ноктюрн и Тарантелла» Шимановского; Фортепианное отделение: сонаты Моцарта и Гайдна, «Интермеццо» Шумана, «Этюд» Черни, «Рапсодия» Брамса, «Вариации» Мендельсона, «Баллада» Шопена, прелюдии Скрябина, вальсы Регера. Вокальные номера: ария Галицкого из оперы Бородина «Князь Игорь» и ариозо Короля Рене из оперы Чайковского «Иоланта». Исполняет заслуженный артист РФ Николай Горлов. Монолог Чио-Чио-Сан из оперы Пуччини «Мадам Баттерфляй». Исполняет солистка Калининградского областного музыкального театра Надежда Данчева.

Вход свободный. Ведущая концерта — Виктория Кочергина.

Лекция «Назад в советский Калининград: ностальгия, память, история»12+

Когда: четверг, 21 мая, 12:00.

Где: Центральная городская библиотека им. А. П. Чехова (Московский проспект, 39).

Лекцию проведёт культуролог и писатель Александр Попадин. На экране оживут уникальные фотографии: знакомые улицы, лица, будни и праздники той эпохи. «Это возможность не только увидеть, но и вспомнить город, себя, то ушедшее за поворот время, которое до сих пор живёт в сердцах многих», — говорится в анонсе.

Вход свободный.

Познавательный час «Славянского слова узорная вязь»12+

Когда: четверг, 21 мая, 16:00.

Где: Библиотека им. М. Горького (Лермонтова, 8).

Мероприятие посвящено возникновению славянской письменности. Приглашённый гость — клирик храма Александра Невского отец Михаил Собачинский, который расскажет ребятам о создании азбуки, а также о важности сохранения русского языка и его влиянии на личность.

Гостям предложат тематическую книжную подборку, а также викторины и задания: «Противоположное значение», «Продолжи пословицу», «Заблудившиеся буквы», а также тематические загадки и шарады.

Вход свободный.

Финал 17-го сезона Лиги КВН «ПЛОТВА»16+

Когда: четверг, 21 мая, 17:00.

Где: КГТУ (Профессора Баранова, 43).

Самые смешные команды сезона сойдутся в финальной битве за чемпионство. «Не упустите шанс зарядиться позитивом и поддержать любимые команды!» — советуют организаторы.

Вход свободный.

Лекция и открытие выставки «Они были первыми»12+

Когда: пятница, 22 мая, 18:30.

Где: Калининградская областная научная библиотека (проспект Мира, 9/11).

Выставка рассказывает о первых послевоенных переселенцах Куршской косы — через семейные фотографии, документы и воспоминания.

На лекции во время торжественного открытия специалист отдела экопросвещения и туризма «Куршской косы» Михаил Цедрик расскажет о тяжёлой послевоенной работе, рыболовецких колхозах и новой жизни на краю земли.

Вход свободный, необходима регистрация.

Творческая встреча с фотохудожником Юрием Чернышовым16+

Когда: пятница, 22 мая, 19:00.

Где: арт-пространство «Ворота» (Литовский Вал, 61).

Творческая встреча с фотохудожником Юрием Чернышовым. Гости увидят документальные фотографии, посвящённые республике Дагестан, и услышат рассказ автора об их создании.

Вход свободный.

