Военный сериал «Таганрог» номинирован на ТЭФИ

В число претендентов на национальную премию ТЭФИ вошел военный сериал «Таганрог», часть съемок которого прошла в этом городе. Его сюжет рассказывает о деятельности таганрогского подполья во время Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба Кино Mail.