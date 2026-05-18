В Липецкой области состоялся фестиваль «Русборг-2026»

Историко-культурный парк «Русборг» в Липецкой области 10 мая вновь стал площадкой проведения фестиваля «Русборг-2026», что отвечает задачам нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Гостевой день мероприятия собрал около 18 тысяч зрителей, сообщили в минэкономразвития региона.
Фестиваль перенес гостей в эпоху раннего Средневековья и стал одной из крупнейших площадок событийного туризма этой весны. В нем приняли участие 850 реконструкторов более чем из 50 регионов России. Основную часть аудитории составили гости из Липецкой, Воронежской и Московской областей.
С утра крепость открыла ворота для гостей, а уже в полдень на поле вышли участники фестиваля в исторических костюмах и боевом облачении. Одними из самых зрелищных моментов программы стали финальные бои турнира поединщиков и массовые сражения, на которых реконструкторы продемонстрировали владение историческим оружием и тактикой боя. Не меньший интерес у зрителей вызвали командные игры — традиционная кила и женский футбол.
В рамках конной программы всадники показали элементы боевой подготовки и мастерство управления лошадьми. Завершился день концертом фолк-группы Spiritual Seasons, которая исполняет кельтские и скандинавские мелодии на языках оригинала и в самобытных аранжировках.
В течение всего дня на территории фестиваля работали средневековая ярмарка и историческая таверна. Посетители могли попробовать традиционные блюда, понаблюдать за работой кузнецов и гончаров, принять участие в мастер-классах по ткачеству, ковке и ремеслам. Для гостей также были открыты исторические тиры, игровые площадки и богатырские забавы.
