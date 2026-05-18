Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Липецкой области состоялся фестиваль «Русборг-2026»

В нем приняли участие 850 реконструкторов более чем из 50 регионов.

Историко-культурный парк «Русборг» в Липецкой области 10 мая вновь стал площадкой проведения фестиваля «Русборг-2026», что отвечает задачам нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Гостевой день мероприятия собрал около 18 тысяч зрителей, сообщили в минэкономразвития региона.

Фестиваль перенес гостей в эпоху раннего Средневековья и стал одной из крупнейших площадок событийного туризма этой весны. В нем приняли участие 850 реконструкторов более чем из 50 регионов России. Основную часть аудитории составили гости из Липецкой, Воронежской и Московской областей.

С утра крепость открыла ворота для гостей, а уже в полдень на поле вышли участники фестиваля в исторических костюмах и боевом облачении. Одними из самых зрелищных моментов программы стали финальные бои турнира поединщиков и массовые сражения, на которых реконструкторы продемонстрировали владение историческим оружием и тактикой боя. Не меньший интерес у зрителей вызвали командные игры — традиционная кила и женский футбол.

В рамках конной программы всадники показали элементы боевой подготовки и мастерство управления лошадьми. Завершился день концертом фолк-группы Spiritual Seasons, которая исполняет кельтские и скандинавские мелодии на языках оригинала и в самобытных аранжировках.

В течение всего дня на территории фестиваля работали средневековая ярмарка и историческая таверна. Посетители могли попробовать традиционные блюда, понаблюдать за работой кузнецов и гончаров, принять участие в мастер-классах по ткачеству, ковке и ремеслам. Для гостей также были открыты исторические тиры, игровые площадки и богатырские забавы.

Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.