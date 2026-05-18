В Калининграде начался сезон сбора молодых шишек, из которых получается самое полезное зелёное варенье — рецепт

Кстати, идут на варенье не только лапки, но и молодые весенние побеги елей. На 1 килограмм «кисточек» нужно 1,5 кг сахара и 1 л воды. Залейте побеги водой, доведите до кипения и варите 15 минут на среднем огне. Отвар оставьте на 8−10 часов (можно на ночь), потом аккуратно процедите и добавьте в него сахар. Перемешайте до растворения и варите на медленном огне, помешивая, пока масса не загустее и не станет янтарно-золотистой. На это может уйти около полутора часов. Пену снимайте ложкой. Горячее варенье можно разлить по стерильным банкам и закатать.