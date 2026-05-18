В Калининграде начался сезон сбора молодых шишек, из которых получается самое полезное зелёное варенье — рецепт

В Калининградской области начался сезон сбора молодых сосновых шишек. Любители варят из них варенье, рассказал «Клопс» Николай Смирнов, администратор телеграм-канала «Грибная банда Калининграда» в понедельник, 18 мая.
Первые выезды в лес за шишками традиционно начинают во второй декаде мая и продолжают до конца июня. Их легко найти под соснами благодаря яркому зелёному цвету. Оптимальный размер — 2—2,5 см. Главное — выбирать места вдали от дорог.
Из шишек получается варенье, которое, по мнению ценителей, не только обещает «настоящий витаминный взрыв», но и на вкус лучше мёда. Лакомство богато витамином С, железом и антиоксидантами, смолы и фитонциды сосны помогают бороться с воспалениями и дарят свежесть дыханию.
Рецептом варенья Николай поделился с читателями «Клопс»: возьмите 1 кг шишек, столько же сахара и 1 л воды. Смешайте воду с сахаром, доведите до кипения на медленном огне. Погрузите промытые шишки в горячий сироп, проварите 15−20 минут после закипания. Шумовкой извлеките шишки, оставьте сироп густеть на медленном огне 15−20 минут, а потом верните их в жидкость и дайте варенью остыть. Повторите весь цикл ещё 2−3 раза.
Кстати, идут на варенье не только лапки, но и молодые весенние побеги елей. На 1 килограмм «кисточек» нужно 1,5 кг сахара и 1 л воды. Залейте побеги водой, доведите до кипения и варите 15 минут на среднем огне. Отвар оставьте на 8−10 часов (можно на ночь), потом аккуратно процедите и добавьте в него сахар. Перемешайте до растворения и варите на медленном огне, помешивая, пока масса не загустее и не станет янтарно-золотистой. На это может уйти около полутора часов. Пену снимайте ложкой. Горячее варенье можно разлить по стерильным банкам и закатать.
В мае в Калининграде и области начали собирать гриб Laetíporus sulphúreus, напоминающий монтажную пену.