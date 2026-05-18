На трассе Уфа — Оренбург с 1 июня начнется ремонт в районе Чесноковки. Будут ремонтировать мост через реку Берсувань под Уфой. Об этом стало известно на оперативном совещании в ЦУР 18 мая.
Работы пройдут в три этапа. С 1 июня по 8 июля закроют правую сторону (Уфа — Оренбург), движение пустят по левой. С 9 июля по 13 августа закроют левую сторону, движение будет пущено по правой стороне трассы. С 12 августа по 5 сентября работы пройдут под мостом и не помешают движению.
На участке организуют реверсивное движение со светофорным регулированием, схему могут менять в часы пик. Ремонт на мосту завершат 30 августа, работы под конструкцией продолжатся без помех для транспорта.