Священник сказал, как вести себя в месте исчезновения Усольцевых

На Кутурчинском Белогорье, где в сентябре 2025 года бесследно исчезли Усольцевы, пока достаточно тихо: масштабные поиски семьи ещё не стартовали, а туристы ждут отмены введённого в регионе особого противопожарного режима, запрещающего посещения лесов.
Сойдёт снег, отменят ограничения — и тайга вновь наполнится людьми. Пожалуй, каждый из них вольно или невольно будет думать о судьбе пропавших. Корреспондент krsk.aif.ru спросил у священника, какие молитвы возносить небу, если при посещении Белогорья не покидают мысли об Усольцевых, а также уточнил, не грешно ли отдыхать на территории, где при странных обстоятельствах исчезли люди.
Когда безопасно — не запрещено.
Пропажа Сергея, Ирины и Арины стала настолько резонансным событием, что Кутурчинское Белогорье ещё долго будут ассоциировать с их именами.
Район, в котором исчезла семья, достаточно популярен среди туристов. По информации инструктора одного из турклубов, история Усольцевых особо не повлияла на спрос, и люди не боятся посещать Восточные Саяны. Но не грешно ли праздно гулять по территории, где, возможно, трагически погибли люди? Ведь среди бытующих в обществе версий пропажи семьи есть и криминальная, и вариант с нападением диких зверей, и отравление угарным газом.
По словам священника Василия Вершинского, человек может сам выбирать, где ему проводить время: но важно помнить о безопасности.
«Любая потенциальная угроза жизни — это своего рода нарушение. Господь дал человеку священный дар, к которому необходимо относиться трепетно. Поэтому катание на всяческих опасных аттракционах, занятие экстремальными видами спорта не поощряется. Но посещение мест, где пропали люди, не запрещается, если это безопасно для вашей жизни, вы не искушаете никого своими поступками и поведением», — говорит отец Василий.
Главное — от сердца…
При этом священник отмечает, что те, кто во время нахождения в тайге будет вспоминать о пропаже Усольцевых, могут помолиться: за себя, за близких и за пропавших. Страха перед «непреодолимой мистической силой» места, где исчезли люди, быть не должно.
Но как правильно молиться за человека, о котором не знаешь: жив или нет?
«Если мы исходим из того, что люди не признаны умершими, значит, мы возносим небу молитвы за них как за живых. Греха в этом не будет. Можно не молиться за упокой — потому что мы не уверены в том, что они погибли. Мы молимся, чтобы Господь этих людей спас, был с ними. Можно использовать нейтральные слова — даже факт самого переживания будет восприниматься как молитва, главное, чтобы оно шло от сердца и было искренним», — наставляет священник.
Когда продолжат поиски?
Пока неизвестно, смогут ли туристы посещать район поисков Усольцевых, когда стартует масштабная операция: по данным Следственного комитета, ранее территорию не оцепляли. Информацию о точной дате возобновления широкоформатных поисков в ведомстве также ещё не называют.
15 и 16 мая четверо спасателей по заявке следственных органов выезжали в район деревни Кутурчин, где с помощью четырёх единиц техники обследовали лесной массив.
В пятницу специалисты осмотрели четыре крупных каменных россыпи на высоте 985 метров и девять квадратных километров склона, где, как предполагается, могла спускаться исчезнувшая семья. В субботу обследовали 11 километров подъездов к тропам и 12 квадратных километров тайги в районе горы Мальвинка. Ни единого следа пропавших найдено не было.
Масштабные поиски Сергея, Ирины и их дочери Арины, как ожидается, начнутся, когда в Кутурчинском Белогорье сойдёт снег — судя по фото, размещённым в соцсетях, его осталось совсем немного, а значит, скоро операция должна стартовать.
По словам председателя поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Григория Сергеева, прежде всего планируется проверить находящиеся на высоте каменные скалы. Отряд, как рассказал Сергеев ТАСС, будет применять беспилотную авиацию для поиска Усольцевых.