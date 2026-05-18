Уже 13 рейсов задержали в нижегородском аэропорту из-за ограничений

На данный момент из-за плана «Ковер» из Нижнего Новгорода не могут вылететь самолеты в Самару, Санкт-Петербург, Сочи, Екатеринбург и Калининград, а также отменены три рейса в Москву. Семь рейсов из перечисленных городов, а также один рейс из Минеральных Вод были перенесены на более позднее время. Два рейса из Москвы вовсе отменены. С пассажирами задержанных рейсов работают представители авиакомпаний и сотрудники аэропорта. Им предоставляют напитки и питание, также в терминале есть фонтанчики с питьевой водой.