Уже 13 рейсов задержали в нижегородском аэропорту из-за ограничений

В аэропорту им. Чкалова задержали 13 рейсов в связи с ограничениями на прием и выпуск самолетов. Еще несколько рейсов были отменены. Информация об этом появилась на онлайн-табло аэропорта.
Напомним, что сегодня, 18 мая, утром в нижегородском аэропорту ввели временные ограничения на полеты. Принятые меры связаны с необходимостью обеспечения безопасности полетов.
На данный момент из-за плана «Ковер» из Нижнего Новгорода не могут вылететь самолеты в Самару, Санкт-Петербург, Сочи, Екатеринбург и Калининград, а также отменены три рейса в Москву. Семь рейсов из перечисленных городов, а также один рейс из Минеральных Вод были перенесены на более позднее время. Два рейса из Москвы вовсе отменены. С пассажирами задержанных рейсов работают представители авиакомпаний и сотрудники аэропорта. Им предоставляют напитки и питание, также в терминале есть фонтанчики с питьевой водой.
