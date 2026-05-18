Проезд ограничат по Маслякова в Нижнем Новгороде с 24 мая до 30 августа

Движение транспорта закроют на улице Маслякова в Нижнем Новгороде с 24 мая по 30 августа. Об этом рассказали в Центре развития транспортных систем.
Ограничения будут действовать на участке от улицы Ильинской до площади Горького. В связи с этим изменятся маршруты общественного транспорта.
Автобусы № 5, № 18, № 22, № 26, № 41, № 43, № 78, № 94 и № 130 в сторону площади Горького будут курсировать по улицам Ильинской и Горького, а также пл. Горького. В обратном направлении транспорт проследует без изменений.
Напомним, движение трамвайного маршрута № 18 возобновили в Нижнем Новгороде. Завершена реконструкция путей в Лапшихе.