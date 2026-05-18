Новые транспортные карты выпустили к 130-летию Нижегородского театра драмы

На лицевой стороне запечатлено здание театра в начале XX века.

Источник: Время

Компания «Ситикард» представила особенную серию транспортных карт, на которых запечатлено одно из самых узнаваемых зданий Нижнего Новгорода — Нижегородский государственный академический театр драмы имени Максима Горького. Об этом сообщает министерство транспорта и автомобильных дорог региона в своем макс-канале.

Новый выпуск посвящен 130-летию со дня открытия учреждения. На лицевой стороне запечатлено здание театра в начале прошлого столетия.

«Получить карту просто: нужно оплатить стоимость активации, как и прежде она составляет 100 рублей, и пополнить её на любую сумму. В дальнейшем пополнять карту можно с помощью мобильного приложения “Ситикард” для Android и iOS», — говорится в сообщении.

Карты уже доступны в пунктах обслуживания «Ситикард» в Нижнем Новгороде.

Напомним, что нижегородцы могут оплачивать проезд в других регионах России через приложение «Ситикард».