В Нижнем Новгороде представили систему посадки в самолет по биометрии

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 мая — РИА Новости. Систему посадки в самолет по биометрии представили на стенде аэропорта «Шереметьево» на выставке «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР) в Нижнем Новгороде, передает корреспондент РИА Новости.
Система будет запущена в экспериментальном режиме с 1 июня на рейсах группы «Аэрофлот» между Москвой и Санкт-Петербургом. Биометрию нужно будет проходить перед досмотром багажа в аэропортах «Шереметьево» и «Пулково» и непосредственно перед посадкой в самолет.
Эксперимент продлится до 1 апреля 2027 года и позволит протестировать передовые технологии идентификации в сфере гражданской авиации. По его итогам будут подготовлены предложения по развитию и масштабированию применения таких технологий, сообщали ранее в мае в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко.
Одиннадцатая конференция ЦИПР «Сделано в России: цифровая трансформация промышленности» проходит в Нижнем Новгороде 18−21 мая. Ее мероприятия направлены на обсуждение развития цифровой экономики России и внедрения технологий в основные направления.