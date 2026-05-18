На Дону рассмотрят вопрос о приостановке отставки судей

Процедура приостановления отставки вводится решением квалификационной коллегии судей и допускается только по основаниям, предусмотренным законодательством. На период приостановки судья не вправе исполнять свои обязанности, однако его права и иммунитет сохраняются (за исключением случаев, когда судья находится под арестом). Правовые основания для такой меры закреплены в статье 13 Закона «О статусе судей в Российской Федерации».