На Дону рассмотрят вопрос о приостановке отставки судей

Квалификационная коллегия судей Ростовской области рассмотрит вопрос о приостановлении отставки ряда судей на заседании 22 мая.
В списке лиц, статус отставки которых может быть временно «заморожен», значатся:
Елена Коблева — осуждённая председатель Советского районного суда Ростова;
Алексей Куделин — председатель Ленинского суда;
Артур Маслов, Олег Батальщиков и Наталья Цмакалова — судьи Советского суда;
Эльмира Пономарева — мировой судья.
Процедура приостановления отставки вводится решением квалификационной коллегии судей и допускается только по основаниям, предусмотренным законодательством. На период приостановки судья не вправе исполнять свои обязанности, однако его права и иммунитет сохраняются (за исключением случаев, когда судья находится под арестом). Правовые основания для такой меры закреплены в статье 13 Закона «О статусе судей в Российской Федерации».