Красноярцев позвали бесплатно посмотреть на экстремальные гонки экипажей ДПС

В пригороде Красноярска на трассе «Красное кольцо» 6 июня состоятся автогонки среди экипажей ДПС Сибирского федерального округа.
Сотрудники подразделений ГАИ продемонстрируют мастерство экстремального управления служебным автомобилем. Помимо показательных выступлений, в программе заявлены развлекательные и познавательные площадки для взрослых и детей.
«Обязательно покормим кашей из военно-полевой кухни и угостим детей мороженым. Среди зрителей будет разыграны призы от партнеров. Вход на мероприятие свободный», — рассказали в дорожной полиции.
Развлекательные площадки для гостей начнут работать с 9:30, а соревновательные заезды стартуют в 11:00.
