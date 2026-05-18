Мощная магнитная буря накроет волгоградцев в начале недели

— На обратной стороне Солнца сформировался один из самых опасных за последние годы центров активности, — рассказали в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. — Какая-то совершенно невероятных размеров группа солнечных пятен сформировалась на обратной стороне Солнца и наблюдается в данный момент находящимся там космическим аппаратом. Честно говоря, трудно сходу вспоминать за последний год что-то сравнимое. Так как Солнце при наблюдении с Земли совершает полный оборот за четыре недели, то примерно через неделю эта область появится в поле зрения Земли на левом краю Солнца, а затем потребуется еще неделя, чтобы она переместилась в наиболее опасное положение — точно напротив Земли. Сейчас же активная область выглядит только набирающей энергию, и признаков сильной активности на той стороне Солнца не видно. Если там начнутся крупные взрывы, то их можно будет увидеть с Земли по вылетающим из-за края Солнца плазменным облакам.