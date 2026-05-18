В Чунском районе Приангарья к сентябрю отремонтируют школу № 23

Капитальный ремонт школы № 23 в поселке Чунском Иркутской области планируют завершить к 1 сентября этого года. Работы в учреждении ведутся по нацпроекту «Молодёжь и дети», сообщили в администрации Чунского района.
В настоящее время на обоих этажах здания завершена бетонная стяжка пола, залит выравнивающий слой. Керамогранитом отделаны коридоры и лестницы, кафелем — санузлы, кухня, медицинский кабинет. В кабинетах стены обшиты штукатуркой. Вскоре специалисты приступят к отделке фасада.
Старые батареи и трубы в школе обновят после окончания отопительного сезона. Завершен монтаж электрики и системы канализации, сделана необходимая перепланировка, перегородки с шумоизоляцией, стены подготовлены под покраску. На втором этаже заменят окна. Под них уже установили откосы и подоконники.
«Финансирование около 55 млн рублей поступит в 2027 году по федеральной программе модернизации школ нацпроекта “Молодёжь и дети”. Но мы начали работы в декабре, чтобы открыть обновленную школу 1 сентября. Получим по программе и новое учебное оборудование», — отметил мэр Чунского округа Николай Хрычов.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.