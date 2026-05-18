Срочно: мать бойца СВО требует остановить похороны в Волгограде

— Мне позвонили из военкомата Черкесска и сказали, что гроб с телом моего сына уже отправлен в Волгоград. Оказалось, объявился мой бывший муж, который согласился похоронить якобы его сына без ДНК! Я была потрясена. Но в военкомате заявили, что у нас с бывшим мужем — равные права, и, если муж готов похоронить, то ему и привезут. Моего согласия на это и не требуется. А когда я спросила, почему же не соблюдаются мои права, если я хочу получить тест ДНК, они развели руками. Я после этого позвонила бывшему, попыталась его пристыдить — как же так, ты отец, неужели пойдешь на то, чтобы похоронить чужого человека вместо нашего сына?! На что он мне ответил, что ему все равно, и ему нужны только выплаты, — рассказывает Ирина Ивановна.