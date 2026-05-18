В Ростове рассмотрят вопрос о приостановке отставки шести судей

Квалификационная коллегия судей Ростовской области назначит рассмотрение вопроса о приостановке отставки шести судей из Ростова. Об этом сообщается на официальном сайте коллегии.

На заседании 25 мая рассмотрят возможность приостановки отставки бывшего председателя Ленинского районного суда Ростова Алексей Куделин и еще пяти судей, связанных с делом экс-главы Советского районного суда Ростова Елены Коблевой.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что Верховный суд России разрешил уголовное преследование двух судей из Ростова-на-Дону — бывшей главы Советского районного суда Елены Коблевой и экс-судьи Наталии Цмакаловой, отклонив административные иски самих судей, которые отрицали причастность к преступлениям.