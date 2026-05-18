Лучшего лаборанта выбрали в Нижегородской области

Подведены итоги регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Лаборант химического анализа». Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.
Соревнования прошли с 12 по 14 мая на базе Дзержинского политехнического института. Одновременно там состоялся IV Кластерный чемпионат Нижегородской области в компетенции «Лабораторный химический анализ».
Победителями стали:
1‑е место — Мария Трофимова (АО «Сибур‑Нефтехим», Дзержинск, стаж 18 лет);
2‑е место — Ольга Игнатьева (АО «Сибур‑Нефтехим», стаж 16 лет);
3‑е место — Софья Солякова (АО «Сибур‑Кстово», стаж 9 лет).
Участники прошли теоретическую и практическую части: тестирование, решение производственного кейса и фотометрическое определение концентрации ионов металла. Все конкурсанты и эксперты получили дипломы и памятные подарки.
Победительница представит Нижегородскую область на федеральном этапе конкурса, который пройдёт 8−9 сентября в Череповце (Вологодская область).
В 2025 году вошёл в федеральный проект «Человек труда» нацпроекта «Кадры» (по поручению президента РФ В. В. Путина). Победители федеральных этапов получают денежные поощрения: 1 млн рублей за 1‑е место, 500 тыс. рублей— за 2‑е, 300 тыс. рублей — за 3‑е.
Организатором выступил Минтруд России при поддержке госорганов, профсоюзов и работодателей, оператор — ВНИИ труда. В данный момент продолжается приём заявок по шести номинациям регионального этапа: «Швея»; «Специалист по эксплуатации беспилотных авиационных систем»; «Повар»; «Инспектор транспортной безопасности»; «Машинист грузового и пассажирского вида движения», а также специальная номинация «Второй старт» для участников СВО, возвращающихся к профессиональной деятельности.
