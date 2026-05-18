Поиск Яндекса
Ричмонд
+35°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Детской областной больнице отработали приём пострадавших при ЧС

Сценарий разыграли в разгар рабочего дня.

Источник: Клопс.ru

В Детской областной больнице Калининграда провели тренировку на случай массового поступления пострадавших. Об этом региональный минздрав сообщил в своём телеграм-канале в понедельник, 18 мая.

По сценарию в разгар рабочего дня в приёмное отделение доставили пятерых пациентов с разными травмами. Медучреждение перевели на экстренный режим, а в холле травмпункта на первом этаже организовали сортировочную площадку.

В тренировке участвовали сотрудники приёмного отделения, реанимации, хирургических подразделений, операционного блока, травмпункта и медицинского транспорта. С учётом состояния «пострадавших» формировали врачебно-сестринские бригады.

За действиями персонала наблюдали эксперты: они засекали время, фиксировали последовательность и правильность работы медиков. После занятия отметили недочёты, которые нужно дополнительно отработать.

«Такие мероприятия позволяют не только укрепить командный дух, но и повысить уровень готовности к возможным чрезвычайным ситуациям. Мы должны быть уверены, что наши специалисты будут готовы к любым вызовам, обеспечивая безопасность и здоровье наших маленьких пациентов», — заявила замминистра здравоохранения области Ольга Герцог.

По данным минздрава, с начала 2026 года в ДОБ зарегистрировали 8 580 обращений в приёмное отделение и 9 349 — в травмпункт.

В Пионерском врачей и санитаров выставили из больницы на улицу — так прошли совместные учения пожарных и регионального минздрава.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше