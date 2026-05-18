Беспрозванных пообещал выделить деньги на начало реконструкции Советского проспекта в 2026 году

Губернатор Алексей Беспрозванных пообещал выделить деньги на начало реконструкции Советского проспекта в Калининграде в 2026 году. Об этом он заявил на заседании правительства в понедельник, 18 мая.
Советский проспект — я считаю, ключевая задача, с которой надо справиться. Поэтому принял решение о выделении необходимых средств и начале проекта в этом году. [Министр финансов Порембский] Виктор Ярославович, на июньские поправки в бюджет необходимые средства заложить. По плану у нас там два с половиной года. В течение двух с половиной лет мы должны эту работу завершить, — сказал Беспрозванных.
Глава администрации Калининграда Елена Дятлова отметила, что совместно власти организуют транспортную схему таким образом, чтобы при реконструкции сохранить движение автобусов. «Сейчас мы приступим к проработке, как нам нужно вместе с коллегами из министерства развития инфраструктуры перенаправить движение общественного транспорта, потому что Советский проспект является той магистралью, по которой движется и муниципальный транспорт, и межмуниципальный. Задача понятна. Большое спасибо за принятое решение. Сейчас нужно будет приступать к работе и очень вдумчиво работать захватками, чтобы оставлять движение на этой магистральной улице города Калининграда и организовать даже во время ремонтных работ движение общественного транспорта», — прокомментировала она.
Беспрозванных попросил, чтобы при реконструкции Советского проспекта проводилось благоустройство пешеходной части. Кроме того, он призвал учитывать расширение магистрали при разработке будущего обновления транспортной сети Калининграда.
«И учитывайте в том числе при реконструкции, мы с вами это обсуждали, делаем не просто реконструкцию, а смотрим вокруг благоустройство, тротуары — всё, что необходимо, чтобы потоки наших жителей правильно были выстроены. Это сейчас нужно уже. Проект у вас есть. Вы уже ознакомлены с этим проектом. Понятно, что хотели реализацию ещё отложить, но уже откладывать некуда. Уже пять лет откладывали-откладывали, всё спроектировали, нужно делать. Это важнейший объект, который будет в нашем городе реализован. Поэтому обязательно с учётом этого вместе с моим инфраструктурным блоком отработать и приступить к реализации», — заключил губернатор.
Реконструкцию планируют провести на участке от улицы Борзова до Габайдулина общей протяжённостью 2,82 километра. От Красной до выезда из города Советский проспект хотят расширить до четырёх полос — по две в каждую сторону. На середине дороги намерены сделать разделитель с газоном.
Власти уже подготовили проект и получили положительное заключение экспертизы. В 2025 году стоимость работ оценивалась в 2,8 миллиарда рублей.