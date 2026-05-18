Воронежский яхтсмен Денис Мальцев взял медаль на Кубке России в Геленджике

Геленджикская бухта проверила на прочность сильнейших яхтсменов страны. 17 мая здесь завершился Кубок России по парусному спорту в олимпийских классах яхт, принесший медаль в копилку Воронежской области. В условиях капризной черноморской погоды, когда ветер то испытывал спортсменов на прочность штормовыми порывами, то бесследно исчезал, воронежский рулевой Денис Мальцев сумел обойти большинство конкурентов и завоевал бронзовую награду в мужском классе «Лазер-Радиал». Об этом сообщил корреспонденту «КП-Воронеж» президент областной Федерации парусного спорта Николай Фролихин 18 мая.