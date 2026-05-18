На Дону сошёл с рельсов вагон поезда

Как рассказали в главном управлении МЧС по региону, с рельсов сошла часть грузового состава.

17 мая на территории Зимовниковского района Ростовской области произошёл сход части грузового состава с рельсов. Согласно информации Главного управления МЧС по региону, инцидент зафиксирован на перегоне вблизи станции Зимовники — примерно в полутора километрах от неё.

В результате происшествия с железнодорожного полотна съехали две колёсные пары вагона, загруженного щебнем. Из‑за аварии было временно остановлено движение пяти грузовых поездов.

Для ликвидации последствий на место оперативно выдвинулась восстановительная бригада железнодорожников. К 19:00 движение на аварийном участке было организовано по реверсивной схеме, а задержки в графике следования составов полностью устранены.

