На Дону сошёл с рельсов вагон поезда

17 мая на территории Зимовниковского района Ростовской области произошёл сход части грузового состава с рельсов. Согласно информации Главного управления МЧС по региону, инцидент зафиксирован на перегоне вблизи станции Зимовники — примерно в полутора километрах от неё.
В результате происшествия с железнодорожного полотна съехали две колёсные пары вагона, загруженного щебнем. Из‑за аварии было временно остановлено движение пяти грузовых поездов.
Для ликвидации последствий на место оперативно выдвинулась восстановительная бригада железнодорожников. К 19:00 движение на аварийном участке было организовано по реверсивной схеме, а задержки в графике следования составов полностью устранены.