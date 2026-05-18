Собянин: Началось строительство образовательного комплекса на севере Москвы

Строительство образовательного комплекса на 575 мест началось на севере Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере «Макс».

Источник: Freepik

«В Хорошeвском районе начали строить образовательный комплекс для 575 детей. В здании в 3-м Хорошeвском проезде разместят детский сад, рассчитанный на 175 малышей, и школу для 400 учеников. В школьном блоке будет всe необходимое для комфортного обучения — от кабинетов и обеденного зала до медиатеки и ИТ-полигона. В детском саду помимо групп оборудуют музыкальный и физкультурный залы, кабинет для развивающих занятий. Около здания создадут спортивное ядро с комплексом разноплановых площадок», — говорится в сообщении.

Мэр подчеркнул, что все работы должны закончить в следующем году.

Он напомнил, что с 2011 года в Хорошeвском районе появилось уже восемь объектов образования. «Сейчас строим ещe один комплекс для тысячи детей», — добавил Собянин.

