Собянин: Началось строительство образовательного комплекса на севере Москвы

«В Хорошeвском районе начали строить образовательный комплекс для 575 детей. В здании в 3-м Хорошeвском проезде разместят детский сад, рассчитанный на 175 малышей, и школу для 400 учеников. В школьном блоке будет всe необходимое для комфортного обучения — от кабинетов и обеденного зала до медиатеки и ИТ-полигона. В детском саду помимо групп оборудуют музыкальный и физкультурный залы, кабинет для развивающих занятий. Около здания создадут спортивное ядро с комплексом разноплановых площадок», — говорится в сообщении.