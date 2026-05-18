Госэкспертиза одобрила проект второго этапа Восточного обхода Нижнего Новгорода

Источник: Живем в Нижнем

Государственная экспертиза выдала положительное заключение по проектной документации на строительство второго этапа Восточного обхода Нижнего Новгорода. Информацию разместили в едином госреестре заключений.

Решение было вынесено 18 мая. Экспертной организацией стало «Управление государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий». Застройщиком является «Главное управление автомобильных дорог».

Ранее сообщалось, что минград утвердил проект планировки и межевания территории для Восточного обхода Нижнего Новгорода. Дорогу будут строить в три этапа, которые включают реконструкцию дороги Афонино — Никульское, ремонт участка Гребного канала и строительство самого обхода с двухуровневой развязкой.

Предполагается, что возведение Восточного обхода областного центра поможет разгрузить трассы М-7 и Р-158.