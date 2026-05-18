Госэкспертиза одобрила проект второго этапа Восточного обхода Нижнего Новгорода

Ранее сообщалось, что минград утвердил проект планировки и межевания территории для Восточного обхода Нижнего Новгорода. Дорогу будут строить в три этапа, которые включают реконструкцию дороги Афонино — Никульское, ремонт участка Гребного канала и строительство самого обхода с двухуровневой развязкой.