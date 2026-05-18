Квартиры на вторичном рынке подешевели в Воронеже вопреки общероссийскому тренду

Рост цен на вторичную недвижимость опережает новостройки. К такому выводу пришли аналитики федерального портала «Мир квартир», изучив результаты рынка за апрель 2026 года в 70 городах с населением более 300 тыс. человек. В 54 населенных пунктах квадратный метр «вторички» за месяц вырос в цене. Однако в Воронеже, в отличие от других городов Черноземья, было зафиксировано снижение показателя.
По данным портала стоимость 1 кв. м на вторичном рынке составила в Воронеже 117,7 тыс. руб., снизившись за месяц на 0,2%. С таким результатом город занял 37-е место в рейтинге. Средняя цена квартиры также уменьшилась на 0,2% — до 6,2 млн руб.
Самые дорогие «квадраты» в Черноземье — в Курске, занявшем 17-е место по этому показателю. При росте 0,7% результат составил 144 тыс. руб. Однако квартиры на вторичном рынке в среднем подешевели на 0,8% — до 7,9 млн руб.
Белгород ненамного обошел Воронеж и стал 35-м с результатом 119 тыс. руб. за квадратный метр «вторички». Жилье в городе в среднем подорожало на 1,9% до 7 млн руб.
В Липецке зафиксировали минимальный рост стоимости «квадрата» на 0,1% — до 100,8 тыс. руб., что позволило занять 57-е место. Квартиры подешевели на 1,2% — до 5,5 млн руб.
Орел поместили на 66-ю строчку с результатом 92,8 тыс. руб. за квадратный метр. Стоимость квартир в городе выросла в апреле на 1,1% и составила свыше 5,2 млн руб.
Тамбов в 70 крупнейших городов не включен.
В среднем по всем городам цена «квадрата» выросла за апрель на 0,8% почти до 131,5 тыс. руб. Стоимость одного лота лота поднялась на 0,8%, и теперь в среднем квартира стоит 7 млн руб.
«Рост цен на “вторичку” снова немного опережает подорожание новостроек (+0,6% в апреле), поскольку спрос продолжает утекать в сегмент “подержанных” квартир: они просто стоят дешевле. Ипотечные ставки на квартиры пока не радуют потребителя, несмотря на обнадеживающий курс на снижение ключевой ставки Центробанком», — прокомментировал результаты исследования гендиректор портала «Мир квартир» Павел Луценко.
«Ъ-Черноземье» также сообщал, что в апреле этого года средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры составила в Воронеже 22,1 тыс. руб., снизившись за месяц на 2%. За «двушку» просили 27,8 тыс. руб. (-0,8%), а за «трешку» — 35,5 тыс. руб. (-0,7%). По дороговизне аренды Воронеж занял 55-е место среди 70 крупных городов России.