Квартиры на вторичном рынке подешевели в Воронеже вопреки общероссийскому тренду

Рост цен на вторичную недвижимость опережает новостройки. К такому выводу пришли аналитики федерального портала «Мир квартир», изучив результаты рынка за апрель 2026 года в 70 городах с населением более 300 тыс. человек. В 54 населенных пунктах квадратный метр «вторички» за месяц вырос в цене. Однако в Воронеже, в отличие от других городов Черноземья, было зафиксировано снижение показателя.