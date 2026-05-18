Нижегородские спортсменки Аверины застряли в аэропорту

Спортсменки Дина и Арина Аверины застряли в аэропорту на пути в Нижний Новгород. Всему виной — временные ограничения на прием и выпуск самолетов, введенные 18 мая утром.
Нижегородские гимнастки рассказали, что сначала их рейс просто перенесли, а потом и вовсе отменили, назначив новый вылет только на вечер.
Напомним, что сегодня, 18 мая, утром в нижегородском аэропорту ввели временные ограничения на полеты. Принятые меры связаны с необходимостью обеспечения безопасности полетов. Всего за полдня было задержано 13 авиарейсов.
