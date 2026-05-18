Врач Демьянова назвала самый безопасный способ борьбы с ожирением

Врач-эксперт Лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская в разговоре с NEWS.ru назвала самый безопасный способ борьбы с ожирением.
По словам специалиста, при ожирении важно быть осторожным: тяжёлые и непривычные нагрузки могут травмировать суставы, нарушить работу сердца и сосудов, усилить одышку. Основой лечения остаётся изменение образа жизни — коррекция питания и увеличение физической активности. При этом предпочтение стоит отдавать аэробным упражнениям: спокойным, ритмичным движениям на выносливость.
Плавание и аквааэробика — самые безопасные способы сжигать калории. В воде снижается нагрузка на позвоночник и суставы, но при этом создаётся естественное сопротивление для мышц. Начинать можно с ходьбы по ровной поверхности без утяжелителей: 15−20 минут медленным шагом ежедневно, пульс — не выше 110 ударов в минуту.
Достаточно заниматься два-три часа в неделю. Постепенное увеличение нагрузок улучшает липидный профиль и чувствительность к инсулину, не перегружая сердце.
