С 19 мая в районе МВДЦ «Сибирь» ограничат движение и запретят парковку

В Красноярске с 19 мая временно изменят схему движения транспорта в районе МВДЦ «Сибирь». Ограничения связаны с проведением Всероссийского специализированного форума «Современные системы безопасности — Антитеррор» (0+). С 06:00 до 23:00 19, 20, 21 и 22 мая движение транспорта будет запрещено на проезде вдоль здания № 19, к. 2 по улице Авиаторов — от улицы Октябрьской до пересечения с проездом в районе дома № 30 по улице Весны. Кроме того, на нескольких участках временно запретят остановку и стоянку транспорта: на улице Октябрьской от улицы 78-й Добровольческой Бригады до улицы Авиаторов; на проезде вдоль здания № 19, к. 2 по улице Авиаторов — от пересечения проездов в районе дома № 30 по улице Весны до улицы Авиаторов; на улице Авиаторов — от проезда в районе дома № 21 до улицы Октябрьской. Напомним, что искусственный интеллект станет основной темой финала олимпиады по финансовой безопасности, которая пройдет в Красноярске.