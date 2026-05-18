«В первый день погрызли перегородки»: как живут в приюте знаменитые собаки с Северного вокзала (видео)

Продавщица Людмила регулярно навещает их и привозит еду.

Источник: Клопс.ru

Пять собак с Северного вокзала уже две недели находятся в приюте «Надежда на жизнь». Животных разместили там временно — пока их хозяйка решает, как дальше быть. Об этом «Клопс» сообщили волонтёры.

Людмила Соловьёва свернула торговлю в привычном месте и лишь иногда появляется там, чтобы передать заранее заказанные покупателями саженцы. Она регулярно навещает питомцев и привозит им еду. На прогулки их не водит — болят ноги, но подолгу сидит со своими собаками, гладит и разговаривает с ними.

«В первый день они очень нервничали и погрызли перегородки в вольере, чтобы выбраться на свободу. Теперь освоились, поняли, что о них заботятся, а Людмила их не бросила — и повеселели», — рассказала один из помощниц.

Появление пяти новых постояльцев стало для приюта серьёзной нагрузкой. Собаки немаленькие, возрастные, раскормленные. Других обитателей пришлось потеснить, чтобы хвостикам с Северного нашлось место.

«Надежде на жизнь» нужна помощь: корма на всех не хватает. Кроме того, в приюте есть больные собаки, которым требуется специальное питание, а оно стоит значительно дороже обычного.

Уточнить, какая помощь нужнее, можно у Надежды по телефону 8 909 794−58−01. Лучше написать SMS: хозяйка приюта может находиться с животными и не всегда успевает ответить на звонок.

На Северном вокзале 7 мая в очередной раз снесли легендарную овощную палатку.