Поиск Яндекса
Ричмонд
+35°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Волгоград накроет мощная магнитная буря 18 мая

Геомагнитный шторм накроет регион уже сегодня вечером.

Источник: Комсомольская правда

Жителей Волгограда и области ждет очередное испытание — мощная магнитная буря, которая обрушится на регион уже 18 мая, сообщает сайт volgograd.kp.ru. Серьезное геомагнитное возмущение волгоградцы почувствуют примерно в 18:00. Специалисты ожидают временное затишье к ночи, но затем буря разразится с новой силой и, по предварительным прогнозам, продлится до завтрашнего обеда.

В Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН объяснили причину такого явления. На обратной стороне Солнца образовался один из самых активных центров за последние годы.

После этих возмущений жители смогут выдохнуть с облегчением. В ближайшие дни не ожидается повторения подобных ситуаций.