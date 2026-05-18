Welt: тактика России на Балтике оказалась эффективной

Согласно статье, по пути из российских портов в Балтийском море танкеры должны проходить через прибрежные воды Германии у острова Фемарн и залив Большой Бельт в водах Дании. Недавно Северный морской флот России поставил на якорь между Фемарном и Любекской бухтой большой противолодочный корабль «Североморск», который сменил меньший ракетный корвет «Ставрополь».
Представители ВМФ России не комментируют цели рокировки, но немецкая газета предполагает, что в задачу «Североморска» будет входить защита российские танкеров от европейских проверок на Балтике. НАТО отреагировала на это развертыванием в регионе сил быстрого реагирования под командованием немецкого фрегата Sachsen. Франция направила ему на помощь фрегат с управляемыми ракетами Auvergne.
По сведениям Welt, через прибрежные воды Дании ежедневно проходят до шести танкеров, которые не попали под санкции, и один санкционный танкер.
Казалось бы, в этой ситуации ни одна из сторон не выигрывает, но, по мнению немецкой Welt, у Москвы больше рычагов давления. Россия хочет создать у европейцев впечатление, будто она готова к военному противостоянию в Балтике и «взвинтить политические издержки реакций» в Европе, говорится в статье.
Сигналы Кремля направлены на то, чтобы проверить политическую сплоченность (европейцев), повысить угрозу эскалации и удержать членов НАТО от дальнейших действий в спорных водах.
И эта тактика, согласно Welt, работает, по крайней мере частично. Например, Эстония заявила, что не собирается задерживать корабли российского «теневого флота». «Просто риск военной эскалации слишком велик», — признал командующий ВМС Эстонии Иво Варк. Издание напоминает, что год назад Россия направила истребитель в воздушное пространство над Балтийским морем, чтобы «убедить» эстонскую береговую охрану не брать под контроль российский танкер. После чего истребитель сопроводил корабль в российские воды.
Дания недавно исключила полное закрытие своих вод для российского «теневого флота». В стране сочли такие радикальные меры слишком рискованными.
Газета пишет, что европейские страны НАТО, а также США хотят показать России ее границы с помощью контроля над российским флотом. Однако Москва как никогда заинтересована в теневом экспорте энергоносителей из-за нынешних высоких цен на них. Теперь европейским прибрежным странам приходится внимательно следить за своей реакцией, чтобы не допустить опасного развития событий, резюмирует издание.