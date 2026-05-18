Зачем премьер-министр Мишустин прилетел в Нижний Новгород?

Председатель правительства России Михаил Мишустин 18 мая приехал в Нижний Новгород для участия в XI конференции «Цифровая индустрия промышленной России» («ЦИПР»). С подробностями — nn.aif.ru.
Сделано в России.
Конференции «Цифровая индустрия промышленной России» одиннадцатый год — главное деловое мероприятие по цифровой экономике и технологиям в стране. Ключевая тема конференции — цифровизация промышленности, которая формирует основу экономики России. мероприятие посетят делегации из более чем 40 стран.
Главное пленарное заседание, на котором выступил премьер-министр Михаил Мишустин, было посвящено теме «Сделано в России: цифровая трансформация промышленности».
Глава Правителсьтва РФ заявил, что отрасль информационных технологий остаётся одной из самых быстрорастущих в экономике. За шесть лет её доля в структуре ВВП в стране удвоилась. Объём продаж отечественных продуктов и сервисов в этой сфере за этот же период увеличился почти в 4,5 раза и по итогам 2025 года превысил 5 трлн рублей.
Премьер-министр Михаил Мищшустин уточнил, что сегодня все ключевые процессы в электроэнергетике, геологоразведке, нефтехимической отрасли страны полностью обеспечены российским программным обеспечением (ПО). Более 90% этот показатель превышает в таких отраслях, как авиа-, двигателе- и судостроении, лёгкой промышленности, общем и железнодорожном машиностроении, логистике, транспорте, торговле, строительстве, финансах, и ЖКХ.
«Отечественный программный продукт используется уже более чем на 10 млн рабочих мест, устанавливая управление финансами, бизнес-процессами на тысячах наших предприятий по всей стране», — добавил премьер-министр.
Государство поддержит отрасль ИИ.
По решению Президента РФ были сохранены основные преференции для отрасли информационных технологий в очень непростое для страны время. «Мы продолжим поддержку, поскольку уверены, что инвестиции в отрасль информационных технологий окупаются сторицей. Она является одним из драйверов нашей промышленности», — добавил Михаил Мишустин.
Правительство России продолжит предоставление грантов на реализацию особо значимых проектов в отрасль ИИ. Из 170 инициатив более двух третей успешно выполнены. Общая стоимость сейчас уже около 84 млрд рублей. «В основном это ресурсы самих корпораций, которые на каждый бюджетный рубль привлекли уже порядка семи рублей своих средств», — уточнил премьер-министр.
Российским компаниям-разработчикам программного обеспечения (ПО) надо развивать свои решения, наращивая конкуренцию, резюмировал Михаил Мишустин.
