Зачем премьер-министр Мишустин прилетел в Нижний Новгород?

Глава Правителсьтва РФ заявил, что отрасль информационных технологий остаётся одной из самых быстрорастущих в экономике. За шесть лет её доля в структуре ВВП в стране удвоилась. Объём продаж отечественных продуктов и сервисов в этой сфере за этот же период увеличился почти в 4,5 раза и по итогам 2025 года превысил 5 трлн рублей.