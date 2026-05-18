Жюри престижной театральной премии приедет в Красноярск на мюзикл «Бой с Тенью»

Члены жюри Национальной театральной премии «Золотая Маска» приедут в Красноярск для просмотра мюзикла «Бой с Тенью». Показ состоится 8 июня в 19:00 на сцене Красноярского государственного театра оперы и балета имени Дмитрия Хворостовского.
Мюзикл «Бой с Тенью» создан по мотивам пьесы Евгения Шварца «Тень». В основе сюжета — история молодого ученого, который оказывается в городе, где царят лицемерие и страх. Отправив свою Тень к возлюбленной Принцессе, герой сталкивается с тем, что его темная сторона обретает самостоятельность и начинает жить по своим правилам. Спектакль исследует тему внутренней борьбы человека с собственными желаниями и страхами.
Режиссер-постановщик — Джемма Аветисян, главный режиссер Красноярского музыкального театра. Композитором выступил Артур Байдо (Москва), автор либретто — Сергей Плотов (Москва). Дирижер-постановщик — Валерий Шелепов, художник-постановщик — Екатерина Малинина (Санкт-Петербург), хореограф-постановщик — Артём Игнатьев.
Спектакль прошел многоэтапный отбор экспертного совета Национальной театральной премии и получил статус номинанта «Золотой Маски».
Ранее показ мюзикла «Бой с Тенью» был запланирован на сцене Театра имени Моссовета в Москве в рамках фестиваля «Золотая Маска» 6 апреля, но был отменен. Теперь, при содействии дирекции Национальной премии и Министерства культуры Красноярского края, Музыкальный театр представит спектакль перед членами жюри в родном Красноярске.
«За время пребывания в Москве мы получили колоссальную организационную поддержку от фестиваля “Золотая Маска” и руководства отеля “Пекин”. И тем отраднее нам было узнать, что руководство фестиваля и наше министерство края помогут нам в проведении показа для жюри в Красноярске. Отдельно мы благодарны нашим близким коллегам из Оперного театра, которые также оперативно и с пониманием пошли нам навстречу и нашли дату для показа. Сложная ситуация еще отчетливее показала, насколько мы сплоченный коллектив и что в тяжелой ситуации можем рассчитывать на руку помощи и поддержки от нашей профессиональной среды и учредителя, — поделилась директор Красноярского музыкального театра Ольга Романова.
Напомним, «Золотая маска» — это Российская национальная театральная премия и фестиваль, учрежденная Союзом театральных деятелей РФ в 1993 году. Цель проекта — отметить лучшие театральные работы сезона во всех жанрах. Для участия в этом сезоне поступило 789 заявок из 83 регионов России из восьми федеральных округов. В фестивальную афишу этого года вошло рекордное количество спектаклей — 68 из них 16 московских, 16 петербургских и еще 40 из регионов.
Победители в сезоне станут известны уже 20 июня на Торжественной церемонии в Омске — культурной столице России 2026 года.
