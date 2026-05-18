Пашинян накричал на женщину, обвинившую его в сдаче родины

На распространившихся в армянских социальных сетях видеозаписях зафиксировано, как женщина высказывает премьеру претензии, заявляя, что он «украл» у неё «родину, брата и радость», а также «разрушил армянскую государственность» и «растоптал армянское достоинство». Первоначально Пашинян пытался отвечать спокойно, однако впоследствии изменил тон и перешел на крик. В ходе монолога он подверг критике политических оппонентов, в том числе экс-президентов Армении Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна, а также предпринимателей Самвела Карапетяна и Гагика Царукяна, обвинив их в трусости и дезертирстве. Премьер пообещал «всех нагнуть и размазать».
Когда женщина попыталась покинуть место разговора, Пашинян попробовал удержать её, взяв за рукав, со словами: «Иди сюда, минуточку, не уходи! Я вас слушал, теперь вы меня послушайте!».
Позднее представители СМИ установили, что гражданка является сестрой высокопоставленного офицера Гранта Папикяна, который пропал без вести осенью 2020 года в ходе 44-дневной войны в Нагорном Карабахе.
Пашинян проводит агитационную кампанию с 8 мая в связи с парламентскими выборами, намеченными в стране на 7 июня. Отмечается, что это не первый случай, когда премьер вступает в конфликт с женщинами. В марте он накричал на женщину с ребенком, отказавшуюся брать у него макет карты так называемой реальной Армении.