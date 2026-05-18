Пашинян накричал на женщину, обвинившую его в сдаче родины

На распространившихся в армянских социальных сетях видеозаписях зафиксировано, как женщина высказывает премьеру претензии, заявляя, что он «украл» у неё «родину, брата и радость», а также «разрушил армянскую государственность» и «растоптал армянское достоинство». Первоначально Пашинян пытался отвечать спокойно, однако впоследствии изменил тон и перешел на крик. В ходе монолога он подверг критике политических оппонентов, в том числе экс-президентов Армении Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна, а также предпринимателей Самвела Карапетяна и Гагика Царукяна, обвинив их в трусости и дезертирстве. Премьер пообещал «всех нагнуть и размазать».