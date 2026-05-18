В Пермском крае за 10 лет заболеваемость ВИЧ снизилась более чем в два раза

Полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров отметил, что конференция объединила экспертов для совместной работы над укреплением системы противодействия СПИДу в стране. Он подчеркнул, что борьба с заболеванием требует не только профилактики и лечения, но и ответственности общества, а также опоры на национальные духовные традиции. В условиях Года единства народов России такие задачи становятся особенно актуальными.