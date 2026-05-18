Смертельное лакомство. Ветеринар Витте раскрыла, что может навредить собаке

Кроме того, собакам также не рекомендуется давать солёные закуски: они вызывают сильную жажду и могут привести к нарушению солевого баланса. Не стоит кормить питомцев и хурмой — сама по себе она не токсична, однако косточки и грубые волокна способны спровоцировать кишечную непроходимость. Опасны для собак и острые продукты, поскольку они раздражают желудочно-кишечный тракт и могут вызвать диарею. Мороженое тоже лучше исключить из рациона: из-за высокого содержания сахара и лактозы оно нередко вызывает проблемы с пищеварением.