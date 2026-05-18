Смертельное лакомство. Ветеринар Витте раскрыла, что может навредить собаке

Каждый заботливый хозяин хочет побаловать своего питомца чем-нибудь вкусным, не подозревая, что некоторые продукты питания могут серьёзно навредить здоровью питомца. Подробнее о том, чем нельзя кормить собаку и как распознать у неё боль и стресс, читайте в материале сайта perm.aif.ru.
Какие продукты нельзя давать собаке и почему они опасны?
Главный врач ветеринарной клиники, зоохирург Мария Витте назвала список продуктов, на которые стоит обращать особое внимание:
шоколад — вызывает отравление, тахикардию и судороги;
виноград и изюм — приводят к сильной рвоте и почечной недостаточности;
ксилит (содержится в сладостях и жвачке) — вызывает резкое падение сахара в крови и печёночную недостаточность;
лук и чеснок — разрушают эритроциты, что приводит к анемии;
алкоголь — вызывает сильнейшую интоксикацию и возможен летальный исход;
орехи макадамия — провоцируют слабость, рвоту и гипертермию;
косточки фруктов (вишни, персика и т.д.) — могут вызвать непроходимость кишечника и отравление цианидом;
авокадо — токсичен из-за вещества персин. В малых количествах не всегда смертелен, но лучше исключить полностью;
сырое дрожжевое тесто — приводит к вздутию живота и отравлению этанолом;
сырая свинина — высокий риск заражения вирусом Ауески (псевдобешенством);
варёные кости (особенно птичьи) — раскалываются на острые осколки и повреждают органы, что может привести к летальному исходу.
Кроме того, собакам также не рекомендуется давать солёные закуски: они вызывают сильную жажду и могут привести к нарушению солевого баланса. Не стоит кормить питомцев и хурмой — сама по себе она не токсична, однако косточки и грубые волокна способны спровоцировать кишечную непроходимость. Опасны для собак и острые продукты, поскольку они раздражают желудочно-кишечный тракт и могут вызвать диарею. Мороженое тоже лучше исключить из рациона: из-за высокого содержания сахара и лактозы оно нередко вызывает проблемы с пищеварением.
Можно ли давать собаке кошачий корм?
Иногда владельцы собак добавляют в рацион кошачий корм — например, когда закончился собачий, хочется сэкономить или животному просто нравится. Однако регулярное кормление питомца кошачьей едой может негативно сказаться на здоровье и привести к нарушениям пищеварения и обмена веществ. Мария Витте объяснила, что организмы кошек и собак устроены по-разному, и их корма имеют ключевые различия:
слишком много белка — это создаёт сильную нагрузку на печень и почки собаки, что со временем может привести к их заболеванию, а также к ожирению;
высокая кислотность — кошачий корм более кислый, что нормально для кошек, но может вызвать расстройство желудка и проблемы с пищеварением у собак;
другой баланс витаминов и минералов: избыток таурина, фосфора, йода и витаминов группы B, недостаток витаминов A, E, K.
«Регулярное кормление кошачьим кормом может вызвать у собаки расстройство желудка, рвоту, аллергию, а в долгосрочной перспективе — серьёзные заболевания почек, печени, сердца и кожи», — пояснила perm.aif.ru ветеринарный хирург.
Что лучше: сухой корм или натуральное питание?
Наверное, каждый владелец собаки задавался вопросом: чем лучше кормить собаку? Мария Витте ответила, что выбор происходит на усмотрение хозяина. По словам эксперта, сухой корм — это готовый продукт, в котором все ингредиенты сбалансированы. Обращать внимание в составе стоит на белок, его форму и количество. Важно учитывать и растительные компоненты, входящие в состав корма.
В то же время натуральное кормление должно подбираться индивидуально для каждой собаки с учётом её энергозатрат, обмена веществ и образа жизни. Для точного расчёта рациона рекомендуется пройти консультацию у нутрициолога.
«Хочу отметить, что сыроедство не является естественным питанием для животного в природе. Обычно такие диеты приводят к патологическим изменениям в организме, прежде всего к нарушениям работы ЖКТ», — рассказала Витте.
Как понять, что у собаки стресс, тревога или проблемы с психикой?
А что делать в ситуациях, если у собаки резко изменилось поведение, например, после переезда? Эксперт пояснила, что при стрессовой реакции активизируется гормональная система: повышается уровень кортизола и адреналина. В краткосрочной перспективе это помогает мобилизовать ресурсы организма, но при хроническом стрессе приводит к истощению и сбоям в работе внутренних органов.
Длительный стресс снижает иммунитет, негативно влияет на желудочно-кишечный тракт и может провоцировать обострение хронических заболеваний ЖКТ. Он также способен вызывать поведенческие изменения, включая агрессию и нечистоплотность. Повышенная тревожность может приводить к учащению сердцебиения и повышению артериального давления, что особенно опасно для животных с хроническими заболеваниями сердца.
Мария Витте выделила основные причины стресса у собак. К ним относятся переезд или смена привычной обстановки, появление в доме новых животных или людей, громкие и резкие звуки (например, ремонт или салюты), длительное одиночество, визиты в ветеринарную клинику, а также изменения режима дня или рациона питания.
«Хронический стресс может стать пусковым механизмом для развития серьёзных заболеваний и значительно ухудшить качество жизни питомца. Иногда за “плохим поведением” скрывается именно физиологическая проблема, а не просто каприз», — объяснила perm.aif.ru эксперт.
В подобных случаях ветеринарный врач рекомендуют владельцам обеспечить питомцу стабильную и предсказуемую среду, создать безопасное место для отдыха, соблюдать регулярный режим кормления и прогулок, по возможности минимизировать стрессовые факторы, а при необходимости — использовать методы поведенческой коррекции или обратиться за консультацией к специалисту.
В каких случаях собаку нужно срочно показать ветеринару?
Если у собаки начинаются проблемы со здоровьем, хозяева часто пытаются понаблюдать за состоянием и «подождать до завтра», надеясь, что всё пройдёт само. Но у животных болезни могут развиваться очень быстро, и промедление иногда становится опасным. Мария Витте разъяснила, в каких случаях стоит точно обратиться к ветеринару:
если у питомца есть признаки болезни или травмы, такие как кашель, рвота, диарея, хромота, кровотечение, выпадение шерсти, язвы на коже, слепота или глухота;
если питомец не ест или не пьёт воду в течение нескольких дней;
если заметили, что питомец стал менее активным или не играет так, как обычно;
если хотите провести вакцинацию или сделать другие медицинские процедуры;
если планируете путешествовать с питомцем и хотите получить рекомендации по уходу за ним во время поездки;
если питомец нуждается в лечении после операции или другого медицинского вмешательства;
если беспокоитесь о здоровье питомца и хотите получить консультацию от ветеринара.