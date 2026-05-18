Информацию о поломке плотины в Зиняках направили в прокуратуру

Состояние плотины на реке Санде в селе Зиняки Городецкого округа проверили специалисты Волжско-Окского управления Ростехнадзора. Ситуацию возьмет на контроль прокуратура, сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на интервью начальника отдела информационного и документационного обеспечения управления Ольги Овчинниковой телеканалу «Волга».
Во время выезда Ростехнадзора было установлено неработоспособное состояние гидромеханического оборудования сегментного затвора. По предположению жителей, это могло стать причиной масштабного затопления в ряде населенных пунктов.
Главной проблемой является бесхозный статус плотины. В связи с тем, что у нее нет фактического собственника, никого нельзя привлечь к ответственности и потребовать устранения нарушений.
Информацию о состоянии плотины направят в прокуратуру Нижегородской области для принятия мер дальнейшего реагирования.
