Информацию о поломке плотины в Зиняках направили в прокуратуру

Гидромеханическое оборудование затвора находится в неработоспособном состоянии.

Источник: Нижегородская правда

Состояние плотины на реке Санде в селе Зиняки Городецкого округа проверили специалисты Волжско-Окского управления Ростехнадзора. Ситуацию возьмет на контроль прокуратура, сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на интервью начальника отдела информационного и документационного обеспечения управления Ольги Овчинниковой телеканалу «Волга».

Во время выезда Ростехнадзора было установлено неработоспособное состояние гидромеханического оборудования сегментного затвора. По предположению жителей, это могло стать причиной масштабного затопления в ряде населенных пунктов.

Главной проблемой является бесхозный статус плотины. В связи с тем, что у нее нет фактического собственника, никого нельзя привлечь к ответственности и потребовать устранения нарушений.

Информацию о состоянии плотины направят в прокуратуру Нижегородской области для принятия мер дальнейшего реагирования.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили о том, что в районе Шуховской башни в Дзержинске из-за паводка частично обрушилась набережная.