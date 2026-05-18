В Омске ввели одностороннее движение на трёх улицах

С 16 мая 2026 года в Омске поменялась схема движения вокруг Выставочного сквера, изменения затронули улицы Таубе, Победы и Достоевского.

Источник: пресс-служба Дептранса

С выходных в центре Омска изменилась схема движения на улицах Таубе, Победы и Достоевского. Теперь проезд по ним организован только в одностороннем режиме.

Движение автомобилей осуществляется против часовой стрелки, если смотреть на карту этого участка у Омской крепости, сообщает пресс-служба Дептранса.

Водителей просят быть внимательными и соблюдать требования дорожных знаков. В департаменте транспорта напомнили, что выезд на встречную полосу на дороге с односторонним движением грозит штрафом в 7,5 тысячи рублей или лишением водительских прав на срок от четырёх до шести месяцев. За повторное нарушение предусмотрено лишение прав на год.