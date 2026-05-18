Нижегородский театр кукол стал номинантом Большого Детского фестиваля

Спектакль «Снег в июле» (12+) Нижегородского государственного академического театра кукол вошёл в число номинантов IX Большого Детского фестиваля (БДФ). Постановка представлена в номинации «Лучший спектакль театра кукол для детей в старшей возрастной категории».
Всего на фестиваль поступило 490 заявок. В шорт-лист театрального направления по итогам отбора экспертного совета вошёл 41 спектакль.
Как рассказала директор Нижегородского государственного академического театра кукол Алла Забегалова, для театра включение спектакля в число номинантов Большого Детского фестиваля — очень важное и радостное событие. «Мы воспринимаем эту новость как высокую оценку труда режиссёров, художников, артистов, которые с большой ответственностью и искренностью работали над постановкой. Для нас особенно важно, что внимание фестиваля привлечено к спектаклю, в основе которого лежит подлинная история человеческого подвига, мужества, милосердия и безграничной любви к детям. История Матрёны Вольской — это не только страница военного прошлого, но и нравственный ориентир, который сегодня звучит особенно сильно. Мы верим, что такие спектакли помогают говорить с юными зрителями о самых серьёзных и важных вещах — о сострадании, памяти, силе духа, ответственности. Искренне благодарим экспертный совет фестиваля за высокую оценку нашей работы и за возможность представить спектакль широкой аудитории», — отметила Алла Забегалова.
«Снег в июле» — спектакль-легенда о силе духа, любви и человечности, о хрупкости мира и мужестве перед лицом войны. В основе постановки — реальная история подвига Матрёны Вольской, которая спасла 3225 детей, выводя их за линию фронта в Смоленской области. Когда Матрёна искала помощи, откликнулся город Горький. Режиссёры спектакля — Алексей Шульгач и Диана Разживайкина.
Большой Детский фестиваль включён в национальный проект «Семья» и проводится в рамках реализации федерального партийного проекта «Культура малой Родины» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Министерства культуры Российской Федерации. Организаторы фестиваля — Фонд поддержки и развития социокультурных проектов Сергея Безрукова и Московский Губернский театр.
