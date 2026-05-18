Нижегородский театр кукол стал номинантом Большого Детского фестиваля

Как рассказала директор Нижегородского государственного академического театра кукол Алла Забегалова, для театра включение спектакля в число номинантов Большого Детского фестиваля — очень важное и радостное событие. «Мы воспринимаем эту новость как высокую оценку труда режиссёров, художников, артистов, которые с большой ответственностью и искренностью работали над постановкой. Для нас особенно важно, что внимание фестиваля привлечено к спектаклю, в основе которого лежит подлинная история человеческого подвига, мужества, милосердия и безграничной любви к детям. История Матрёны Вольской — это не только страница военного прошлого, но и нравственный ориентир, который сегодня звучит особенно сильно. Мы верим, что такие спектакли помогают говорить с юными зрителями о самых серьёзных и важных вещах — о сострадании, памяти, силе духа, ответственности. Искренне благодарим экспертный совет фестиваля за высокую оценку нашей работы и за возможность представить спектакль широкой аудитории», — отметила Алла Забегалова.