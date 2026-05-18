В Красноярске стартует сезон уличных кинопоказов

В красноярских парках и скверах готовятся к началу нового сезона работы кинотеатров под открытым небом. Об этом рассказали в соцсетях Красгорпарка. Первые кинопоказы запланированы субботним вечером, 30 мая. Посмотреть кино, расположившись на пледе прямо на поляне или складном стуле, можно будет сразу в четырех общественных пространствах, рассказали НИА Красноярск: в парке Покровский; парке «Солнечная поляна»; сквере Энтузиастов; парке Гагарина. Добавим, благоустроенных пространств в Красноярске с каждым годом становится все больше. В частности, обновляются общественные локации — победители народного голосования в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Принять участие в голосовании и выбрать локацию, которая преобразится в 2027 году, может каждый желающий красноярец старше 14 лет на специальной платформе​​.