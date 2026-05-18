ЕР предложила расширить статус ветерана и инвалида СВО на сотрудников МЧС

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. «Единая Россия» предложила расширить категорию получателей статуса ветерана и инвалида боевых действий на сотрудников МЧС, участвовавших в работах по поиску, обезвреживанию и уничтожению взрывоопасных предметов на территориях исторических регионов в ходе СВО, говорится в сообщении партии на канале в «Макс».
«Партия внесла законопроект в Госдуму. Им предлагается предоставлять такой статус сотрудникам МЧС России, принимавшим участие в ходе специальной военной операции в проведении работ по поиску, обезвреживанию и уничтожению взрывоопасных предметов на территориях исторических регионов», — говорится в сообщении.
Как отметил секретарь Генсовета партии Владимир Якушев, принятие законопроекта станет еще одним шагом в восстановлении справедливости и признании заслуг тех, кто ежедневно рискует своей жизнью.
«Распространение статуса ветерана и инвалида боевых действий на сотрудников МЧС обеспечит им равный доступ к льготам, медицинскому обслуживанию и денежным выплатам», — добавил Якушев, слова которого приводятся в сообщении.