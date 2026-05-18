Трое граждан Германии получили разрешение на проживание в Нижегородской области

Новые жители региона планируют работать в науке, IT и культуре.

Источник: Комсомольская правда

В Нижегородской области троим гражданам Германии вручили разрешения на временное проживание в России. Документы иностранцам передал заместитель начальника регионального ГУ МВД, полковник полиции Андрей Кнаус. Вместе с официальными бумагами гости получили памятные подарки и книги об истории России и Нижегородской области, сообщили в пресс-службе полиции.

Как сообщили в ведомстве, причиной переезда стало несогласие иностранцев с политикой государств, гражданами которых они являются или где проживали ранее. По словам самих гостей, именно в России они почувствовали себя «как дома».

Среди новых жителей региона — кандидат физико-математических наук Паульс Вальтер Владлен. Он намерен заниматься научной деятельностью в России. Александр Ассенхаймер планирует развиваться в IT-сфере, а Эльвира Ассенхаймер хочет работать библиотекарем.

Иностранцы поблагодарили сотрудников полиции за поддержку и помощь в оформлении документов. В дальнейшем все трое собираются получить российское гражданство.