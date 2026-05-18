Поиск Яндекса
Ричмонд
+35°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Врачи не нашли связи массового заболевания кадетов в Красноярске с питанием

Корпус закрыли на дистант до 20 мая.

У воспитанников Красноярского кадетского корпуса имени А. И. Лебедя, которые 14−15 мая обратились в медпункт с симптомами кишечной инфекции, предварительно не подтверждают пищевое отравление.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы, симптоматика не похожа на отравление едой. При этом у части детей выявили норовирус.

Роспотребнадзор взял пробы готовых блюд, смывы с поверхностей и проверил сотрудников пищеблока. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание небезопасных услуг).

Кадетский корпус переведён на дистанционное обучение до 20 мая, пищеблок закрыт.

Ранее мы сообщали, что Бастрыкин запросил доклад по факту отравления кадетов в Красноярске.