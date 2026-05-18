Врачи не нашли связи массового заболевания кадетов в Красноярске с питанием

У воспитанников Красноярского кадетского корпуса имени А. И. Лебедя, которые 14−15 мая обратились в медпункт с симптомами кишечной инфекции, предварительно не подтверждают пищевое отравление.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы, симптоматика не похожа на отравление едой. При этом у части детей выявили норовирус.
Роспотребнадзор взял пробы готовых блюд, смывы с поверхностей и проверил сотрудников пищеблока. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание небезопасных услуг).
Кадетский корпус переведён на дистанционное обучение до 20 мая, пищеблок закрыт.
Ранее мы сообщали, что Бастрыкин запросил доклад по факту отравления кадетов в Красноярске.