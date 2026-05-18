В Волгограде открыли продажи авиабилетов в Грузию

В Волгограде стартовали продажи на летние рейсы до Батуми. Самый дешевый билет обойдется туристам практически в 13 тысяч рублей.
По новому авиамаршруту самолет авиакомпании RedWings впервые полетит уже 13 июня. На дебютный рейс горожанам предлагают билеты по самым демократичным ценам — за эконом-тариф без багажа, но с ручной кладью туристам придется заплатить чуть более пяти тысяч рублей. А вот уже через неделю — полеты будут совершаться по субботам — билет подорожает в три раза и будет стоить 14.490 рублей.
Такая стоимость на полет из Волгограда в Батуми продержится едва ли не весь июль. Горожанам, запланировавшим отдых в августе, предлагают места по минимальной цене в 12.590 рублей.
Вылеты будут выполняться еженедельно по субботам в 11:40. Время полета составит 2 часа 35 минут.
