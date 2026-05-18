«Роскосмос» начал продавать рекламу на ракетах

Право продавать рекламные места на ракетах и других космических объектах у «Роскосмоса» появилось с 1 января. Стоимость определяют по правительственной формуле: учитываются базовая единица, площадь изображения, поверхность объекта и срок показа. Социальные материалы, а также изображения для просвещения, науки и популяризации космоса должны наносить бесплатно. Сам «Роскосмос» выручку не раскрывает, но в пояснительной записке к законопроекту потенциальный доход оценивали в сумму до 200 млн рублей в год. Источник «Ведомостей», близкий к госкорпорации, говорит уже «о нескольких сотнях миллионов рублей» по контрактам.