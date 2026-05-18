Лукашенко: Беларусь готова подставить плечо РФ в нефтепереработке из-за «бешенства противников»

Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с губернатором Свердловской области России Денисом Паслером предложил подставить плечо в нефтепереработке, сообщила пресс-служба президента.
Глава республики на встрече с российским губернатором подчеркнул, что Беларусь готова подставлять плечо российским регионам в нефтепереработке. При этом он указал на ситуацию в отрасли.
— Сегодня бешенства хватает со стороны наших противников, которые приводят в ненормальное состояние нефтеперерабатывающие предприятия, — заявил глава государства.
Лукашенко напомнил, что в Беларуси есть два модернизированных нефтеперерабатывающих завода. И добавил, что белорусская сторона в этом плане «подставляет свое плечо в любое время, как это нужно».
— Если в этом плане нужна помощь и поддержка вашему региону, вы послу скажите, Борис Вячеславович (посол России в Беларуси Борис Грызлов. — Ред) нас проинформирует. Будем стараться вам помочь так, как помогаем сегодня всей России, — констатировал белорусский президент.
