Лукашенко: Беларусь готова подставить плечо РФ в нефтепереработке из-за «бешенства противников»

Лукашенко готов подставить плечо РФ в сфере нефти из-за «бешенства противников».

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с губернатором Свердловской области России Денисом Паслером предложил подставить плечо в нефтепереработке, сообщила пресс-служба президента.

Глава республики на встрече с российским губернатором подчеркнул, что Беларусь готова подставлять плечо российским регионам в нефтепереработке. При этом он указал на ситуацию в отрасли.

— Сегодня бешенства хватает со стороны наших противников, которые приводят в ненормальное состояние нефтеперерабатывающие предприятия, — заявил глава государства.

Лукашенко напомнил, что в Беларуси есть два модернизированных нефтеперерабатывающих завода. И добавил, что белорусская сторона в этом плане «подставляет свое плечо в любое время, как это нужно».

— Если в этом плане нужна помощь и поддержка вашему региону, вы послу скажите, Борис Вячеславович (посол России в Беларуси Борис Грызлов. — Ред) нас проинформирует. Будем стараться вам помочь так, как помогаем сегодня всей России, — констатировал белорусский президент.

Еще Александр Лукашенко назвал «россиеобразующую» область РФ.

Тем временем Минобороны объявило о начале учений с ядерным оружием: «На всей территории Беларуси».

Белоруссия — государство в Восточной Европе, занимающее важное геополитическое положение между Россией, Польшей, Литвой, Латвией и Украиной. Несмотря на свою небольшую территорию, страна играет значительную роль в международной политике и экономике региона. В этом материале разбираем главное о союзной РФ республике.
Читать дальше