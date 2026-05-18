Школа искусств в станице Старотитаровской на Кубани закупила оборудование

Новые музыкальные инструменты и техника поступили в детскую школу искусств станицы Старотитаровской Темрюкского района Краснодарского края. Оборудование закупили по нацпроекту «Семья», сообщили в районной администрации.
В Старотитаровской ДШИ, где уже более 30 лет помогают раскрывать таланты детей, появились новые пианино, баяны, аккордеоны, компьютерная техника и предметы для учебных натюрмортов. В школе занимаются около 600 ребят, работают 15 творческих коллективов, а часть преподавателей — ее бывшие выпускники.
«Особенно ценно, что школа сохраняет свои традиции и при этом продолжает развиваться. Уверена, что новые возможности для занятий и творчества помогут ребятам еще ярче проявить себя и добиться новых побед», — рассказала министр культуры Краснодарского края Виктория Лапина.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.