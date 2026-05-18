Поиск Яндекса
Ричмонд
+35°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Родителям перечислили три главных правила безопасности для подростков на питбайках

С приближением лета в России участились случаи тяжелых травм и гибели подростков при вождении питбайков. В СК перечислили три главных правила безопасности.

С приближением лета в России участились случаи тяжелых травм и гибели подростков при вождении питбайков. Следственное управление СК России по ЯНАО перечислило три главных правила безопасности для родителей и юных гонщиков.

Как пишет Ямал 1, в ведомстве подчеркнули, что питбайк — это спортивный инвентарь, а не средство передвижения. Его эксплуатация на дорогах общего пользования, во дворах, парках и тротуарах законодательно запрещена и влечет административную ответственность. Если же причинен вред здоровью или жизни людей, наступает уголовная ответственность.

Первое правило — кататься можно только на специализированных трассах и закрытых площадках. Второе — обязательна полная защита: шлем, налокотники, наколенники, защита спины и специальная обувь. Третье — родители несут полную ответственность за детей.

«Беду проще предотвратить, чем жить с ее последствиями», — предупредили в следственном управлении.

Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.