Три рейса отменены и шесть задержаны в нижегородском аэропорту 18 мая

В аэропорту Нижнего Новгорода имени Чкалова из-за ограничений на полеты, введенных утром 18 мая, задержаны шесть рейсов. Еще три рейса по решению авиакомпаний отменили, сообщили в пресс-службе аэропорта.
Согласно онлайн-табло, отменены рейсы в Москву, запланированные на 9:40, 10:30 и 14:30.
Задержаны рейсы в Самару, Санкт-Петербург (два рейса), Сочи, Екатеринбург и Калининград.
