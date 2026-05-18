Можно ли в автобус с граблями и рассадой, рассказали челябинским дачникам

В конце мая у челябинских дачников начинается самый активный сезон поездок за город. В МУП «Служба организации движения» напомнили жителям, как правильно перевозить рассаду, садовый инвентарь и багаж в общественном транспорте, чтобы поездка была комфортной для всех пассажиров.

Источник: Pchela.News

Как пояснили в организации, бесплатно можно провезти багаж, если сумма его габаритов не превышает 120 сантиметров. Если вещь крупнее по сумме длины, ширины и высоты, пассажиру придётся купить дополнительный билет. А багаж размером более 180 сантиметров перевозить в автобусах уже запрещено.

В автобусах разрешено перевозить садовый инвентарь, например, грабли и лопаты. Однако острые части рекомендуют закрывать тканью или ветошью ради безопасности пассажиров.

Отдельное внимание уделили рассаде. С ней в автобус тоже можно, но она должна быть хорошо упакована, чтобы в салоне не оставалось земли и грязи. В организации напомнили и о чистоте одежды после работы в саду, чтобы не испачкать окружающих.

Кроме того, в общественном транспорте строго запрещено перевозить ядохимикаты, газовые баллоны, а также легковоспламеняющиеся и взрывчатые вещества.

В Челябинской области запустили садовые маршруты ещё 25 апреля. Куда возят дачников автобусы, рассказали здесь.