Можно ли в автобус с граблями и рассадой, рассказали челябинским дачникам

Как пояснили в организации, бесплатно можно провезти багаж, если сумма его габаритов не превышает 120 сантиметров. Если вещь крупнее по сумме длины, ширины и высоты, пассажиру придётся купить дополнительный билет. А багаж размером более 180 сантиметров перевозить в автобусах уже запрещено.
В автобусах разрешено перевозить садовый инвентарь, например, грабли и лопаты. Однако острые части рекомендуют закрывать тканью или ветошью ради безопасности пассажиров.
Отдельное внимание уделили рассаде. С ней в автобус тоже можно, но она должна быть хорошо упакована, чтобы в салоне не оставалось земли и грязи. В организации напомнили и о чистоте одежды после работы в саду, чтобы не испачкать окружающих.
Кроме того, в общественном транспорте строго запрещено перевозить ядохимикаты, газовые баллоны, а также легковоспламеняющиеся и взрывчатые вещества.
В Челябинской области запустили садовые маршруты ещё 25 апреля.