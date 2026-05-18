В Перми ТСЖ заплатило штраф за недостоверную информацию в квитанциях

Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю привлекло к ответственности ТСЖ в Мотовилихинском районе Перми за недостоверную информацию в квитанциях.
Речь идёт о товариществе «Пушкарская, 88». Поводом стали материалы внеплановой проверки, поступившие из Инспекции государственного жилищного надзора. В квитанциях на оплату коммунальных услуг не хватало важной информации: в них не указывали показания общедомового счётчика, суммарный объём ресурсов во всех жилых и нежилых помещениях, а также объём услуг на общедомовые нужды.
Суд признал ТСЖ виновным по ч. 1 ст. 14.8 КоАП РФ (нарушение прав потребителей на получение необходимой и достоверной информации).
